Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan, Ankara İl Müdürlüğü görevinin ardından yeniden Kayseri’ye atanan Hacı Ali Hasgül’e başarı dileklerinde bulunarak, “15 Temmuz sürecinde Kayseri’de önemli görevler yaptınız. Daha sonra Ankara’ya İl Müdürü olarak atandınız. Ankara’da da sizleri ziyaret etmiştik. Kayseri’de iş insanları ve bürokrasiden gelen talep üzerine yeniden Kayseri’ye döndünüz. Vatanına milletine bağlı bir bürokrat olduğunuzu biliyoruz ve biz bunların şahidiyiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha iyi hizmetler yapacağınıza inanıyoruz” dedi.

SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, ise konuşmasında şunları söyledi, “Kayseri’yi çok seviyoruz. Bunu geri dönüşümüzde daha iyi anlamış olduk. O yüzden bulunduğum yerde çok mutluyum. İnsanların doğduğu topraklarla ödeşmesi gerekiyor. O yüzden şehrimize hizmet vermekten memleketimde bulunmaktan çok mutluyum. Sizleri, hem Çağan Medya’yı hem Yozgatlılar Federasyonumuzun yeri çok ayrı. Sizleri federasyon olarak yakından takip ediyorum. Yozgat ve Kayseri iç içe geçmiş iller. Hiçbir farkımız yok. Sizlerin özellikle Yozgat özelindeki faaliyetlerinizin artarak devam edeceğine inancımız tam. Başarınızın devamını diliyoruz. SGK olarak ta şehrimizin ayrılmaz bir parçası olan Yozgatlılara aynı kalitede hizmet vereceğimizi taahhüt ediyorum ve ziyaretiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. »Haber Merkezi

