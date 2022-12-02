Heyecanlı bekleyiş

Uygun ödeme koşulları ve taksitlerle ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar TOKİ kura sonuçları için bekliyor. İlk etapta 12 il için gerçekleştirilen TOKİ kura çekimi devam ediyor. Yozgatlı vatandaşla ise kuranın ne zaman çekileceğini merakla bekliyor. »Selma Şahin

