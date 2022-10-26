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“Heyecanla bekliyoruz”

iYi Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından 5’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.

26 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
“Heyecanla bekliyoruz”

15 Ekim de Bartın ilinde yaşanan maden kazası sebebiyle kutlamalarını iptal eden İYİ Parti teşkilatı Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. 
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu yapmış olduğu açıklamada; “Bartın ilinde yaşanan maden kazası sebebiyle kutlamaların iptal edildi. İYİ Partimizin 5’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları,15 Ekim de Bartın’da meydana gelen maden faciası sebebiyle iptal edildiğini duyurmuştuk. Aziz milletimizin duygularına hassasiyet göstererek, acı duyduğumuz ve yas tuttuğumuz bu günlerde, 25 Ekim Pazartesi günü saat 12.00’da ülke genelinde yapılan ‘Atatürk Anıtına Çelenk Bırakma’ programını geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz maden ve tüm şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile tamamladık. İYİ Parti ailesi olarak tüm şehitlerimizi saygı ve özlem ile anıyor, ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık dönemin seçimle birlikte üzerimize doğacak olan İYİ Parti güneşi ile aydınlığa kavuşacağı; adalet, hukuk, liyakat, devlet itibarı gibi önemli kavramların yeniden işlem göreceği huzurlu günleri görmeye çok az kaldığını tekrar ifade ederek, 6’ncı yaş günümüzü iktidar olarak milletimizle birlikte refah ve huzur içerisinde yaşanılan bir Türkiye’de nice yıldönümlerimizi kutlayacağımız o günleri büyük bir heyecan ile bekliyoruz.” dedi. »Haber Merkezi

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Heyecanla Bekliyoruz
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