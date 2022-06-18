Heyecanı birlikte yaşadılar

Yozgat il genelinde 74 bin 988 öğrenci karne almanın mutluluğunu yaşadı. Okul öncesinde 8 bin 159, İlkokul 21 bin 119, Ortaokul 22 bin 20 ve ortaöğretim kademesinde 23 bin 690 olmak üzere 74 bin 988 öğrenci karne alacak.

AKDAĞMADENİ

Akdağmadeni ilçesinde, 2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Belekçihan İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Kaymakam Fatih Topuz, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Belekçihan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Sınıfları ziyaret eden Kaymakam Fatih Topuz, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Belekçihan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan öğrencileri tebrik ederek, öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulundular.

Yoğun geçen bir eğitim öğretim döneminin ardından tüm öğrencilerin karnelerini aldığını söyleyen Kaymakam Topuz, sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerle çocukların verimli ve güzel bir tatil geçirmelerini diledi.

ÇEKEREK

Çekerek ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının sora ermesi nedeniyle Bayındırhüyük İlk ve Orta Okulunda karne dağıtım töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere karneleriyle birlikte kitap da dağıtan Kaymakam Güzel, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, tatili iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan ilçesinde Çakmak Şehit Polis Zafer Mat İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Recep Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Demiraslan, Şehit Polis Zafer Mat’ın ailesi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Kaymakam Aydın, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı karne törenine katılarak, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Çakmak Köyü Şehit Polis Zafer Mat İlkokulu öğrencilerine karneleri Kaymakam Aydın tarafından verildi. Karnelerini Kaymakam Aydın’ın elinden alan öğrenciler büyük mutluluk duydular. Aydın, İstanbul'da görev esnasında şehit olan Polis Memuru Zafer Mat'ın adı verilen Çakmak İlkokulu yapılan anıt köşesini şehitin ailesi ile birlikte inceledi. Törenin ardından Aydın, İstanbul'da görev esnasında şehit olan Polis Memuru Zafer Mat’ın Çakmak Köyünde ikamet eden, ailesini ziyaret etti.

ŞEFAATLİ

Şefaatli ilçesinde, Kaymakam Muhammed Fatih Günlü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz Eser İlkokulunu ziyaret etti. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı karne dağıtımına katılan Kaymakam Muhammed Fatih Günlü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz 4’üncü sınıf öğrencilerine karnelerini dağıtarak sevinç ve heyecanlarını paylaştı. Kaymakam Günlü öğrencilere iyi tatiller dileyerek verimli bir yaz tatili geçirmelerini istedi.

ÇANDIR

Çandır ilçesinde, 2021-2022 eğitim öğretim yılının sora ermesi nedeniyle Kaymakam Tugay Cingirt Çandır Anaokulunda miniklerin karne heyecanına ortak oldu. Öğrenciler karnelerini dağıtan Kaymakam Cingirt, yaz tatilinde bolca eğlenmelerini istedi. Öğrenciler ile bire bir ilgilenen Cingirt, miniklerin eğitim hayatında başarılı olmalarını temenni etti.

YENİFAKILI

Yenifakılı ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlaması ile birlikte karne töreni düzenlendi. Karne törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Bozkurt, “ Bir dönemi daha tamamlayarak tatile giren ve karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizi kutluyor, değerli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum “ dedi.

OVAKENT

Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde Belediye Başkanı Yusuf Büyük öğrencileri yalnız bırakmadı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının sora ermesi ile karnelerini alan öğrencilerin sevincine Başkan Büyük ortak oldu. Büyük, “Atatürk İlkokulunda sevgili öğrencilerimizin mutlu günlerinde, sevinçlerini paylaşmak için yanlarındaydık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız bugünün yarını, yarının umududur. Bu umudumuzun yeşermesinde çocuklarımızın eğitiminde gece gündüz çalışan başta Okul Müdürümüz Fatih Alparslan olmak üzere emeği geçen bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Eğitim camiamızın çok kıymetli öğretmenlerine üstün başarılar diliyorum. Dünyada insanın en önemli işi, yüzünü ağartacak çocuklar yetiştirmektir diyor bütün öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Tüm öğrencilerimize başarılarının devamını dileyerek Allah'ım bahtlarını ve yollarını açık etsin” dedi.

Rabia Şahin

