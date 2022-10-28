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“Heyecan ve coşkuyla kutluyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

28 Ekim 2022 Cuma 02:11
“Heyecan ve coşkuyla kutluyoruz”

Başkan Yaşar mesajında, “İstiklal Savaşının Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı “Kurtuluş ve İstiklal” ateşi ile başlayan Milli Mücadelemiz, Cumhuriyet’in ilanı ile nihai hedefine ulaşmış, böylece Türk milletinin ve devletinin varlığı bütün dünyada kabul görerek ebedileşmiştir. Irk, din, dil, inanç ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının özgürlüğü ve eşitliği temeline dayanan Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü ve dayanışmamızı sağlayan, güçlü ve modern bir Türkiye ideali etrafında birleştiren ortak ve vazgeçilmez değerimizdir. Her alanda sahip olduğumuz kazanımları daha ileriye götürmek ve ülkemizi dünyada söz sahibi bir ülke konumuna getirmek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “ En Büyük Eserim “ dediği Cumhuriyet ve onun temel prensipleri etrafında toplanarak, birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma ve çalışma ile mümkün olacaktır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ülkemiz, kalkınma ve modernleşme yolunda çok önemli adımlar atmış ve çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. İlelebet yaşayacak olan Cumhuriyet’imizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” dedi. 
»Haber Merkezi
 

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Heyecan Ve Coşkuyla Kutluyoruz
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