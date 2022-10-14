Heyecan başlıyor

Yeni sezon hakkındaki düşüncelerini paylaşan Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, “Yozgat 1. Amatör Küme Liginde 2022-2023 sezonu müsabakaları 15 Ekim Cumartesi günü oynanacak müsabakalar ile başlayacak. Bu yıl Yozgat 1. Amatör Kümede A, B ve C gruplarında toplam 19 takımımız mücadele edecek. Bu vesile ile BAL liginde mücadelelerini sürdüren Yozgatspor 1959 FK ve Yozgat Belediyesi Bozokspor olmak üzere Amatör Kümede mücadele edecek tüm takımlarımıza sakatlıkların olmadığı, kazasız belasız, Fair-Play çerçevesinde, sevgi, saygı ve hoşgörünün olduğu, ‘Önce kardeşiz, sonra rakibiz’ düşüncesinden hareket ile müsabakaların dostluk çerçevesinde sporun ve birlikteliğin galip geleceği güzel ve başarılarla dolu bir sezon olmasını diliyor, tüm futbol severleri amatör müsabakalarımızı izlemeye davet ediyorum”şeklinde konuştu.

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