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Heyecan başladı

2022-2023 futbol sezonu Yozgat 1.Amatör Lig heyecanı Bişekspor - Sarayspor karşılaşmasıyla başladı. 

16 Ekim 2022 Pazar 02:05
Heyecan başladı


Bozok dış sahada düzenlenen 2022-2023 futbol sezonu Yozgat 1. Amatör Lig açılış programına Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yozgat Başkanı Hakan Bektaş, Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı hemşerimiz Abdurrahman Arıcı ve Yozgat eski İl Hakem Komitesi Başkanı Ahmet Eryaşar ve futbolseverler katıldı. 
2022-2023 futbol sezonun ilk başlama vuruşunu Arıcı ve Eryaşar yaptı. Arıcı, centilmence hak edenin kazanacağı, sakatlanmanın olmadığı bir sezon olması dileğinde bulunurken, Eryaşar ise Yozgat futbolunu hak ettiği yere gelmesi adına Amatör Liglere daha çok önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Yeni sezon hakkındaki düşüncelerini paylaşan Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, “Yozgat 1. Amatör Küme Liginde 2022-2023 sezonu müsabakaları 15 Ekim Cumartesi günü oynanacak müsabakalar ile başlayacak. Bu yıl Yozgat 1. Amatör Kümede A, B ve C gruplarında toplam 19 takımımız mücadele edecek. Bu vesile ile BAL liginde mücadelelerini sürdüren Yozgatspor 1959 FK ve Yozgat Belediyesi Bozokspor olmak üzere Amatör Kümede mücadele edecek tüm takımlarımıza sakatlıkların olmadığı, kazasız belasız, Fair-Play çerçevesinde, sevgi, saygı ve hoşgörünün olduğu, ‘Önce kardeşiz, sonra rakibiz’ düşüncesinden hareket ile müsabakaların dostluk çerçevesinde sporun ve birlikteliğin galip geleceği güzel ve başarılarla dolu bir sezon olmasını diliyor, tüm futbol severleri amatör müsabakalarımızı izlemeye davet ediyorum ”şeklinde konuştu.
Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir ise yaptığı açıklamada; “Futbol kulüplerimizin yönetici, sporcu ve antrenörleri ile hakem, gözlemci ve müsabakalarda görev alacak, güvenlik güçlerimize, sağlık tedbirleri kontrolörlerine, saha komiserlerimize ve diğer görevlilerimize yeni sezonun centilmenlik ve fair-play ruhu içerisinde sağlıklı ve başarılı geçmesini temenni eder, hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.
Sezonun ilk karşılamasını ise 4-0’lık farklı skorla kazanan taraf Bişekspor oldu. Sarayspor karşısında sahaya yansıttığı futbolla sporseverlerin takdirini toplayan Bişekspor ilk karşılaşmada gelecek haftalardaki rakiplerine gözdağı verdi. 
»Haber Merkezi
 

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HEYECAN BAŞLADI
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