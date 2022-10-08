HERKES YURTLU

Merkezde 7 bin 700, Akdağmadeni ve Yerköy ilçelerinde bin 300 olmak üzere toplamda 9 bin kişilik yurt kapasitesi ile Yozgat genelinde toplam 9 yurt var. Yetkililerden alınan bilgilere göre, merkezde 5 bin kız ve 2 bin 700 erkek öğrenciye yuva olacak yurtlar var.

Öğrencilerin tamamının alındığı, ek yerleştirmeyle gelen, özel yetenek sınavıyla gelen hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığı belirtilirken, yabancı uyruklu öğrencilerinde yurtlarda kalarak onlarında mağdur edilmediği bildirdi. Bütün öğrencilerin aynı şartlarda yurtlarda kaldığı söylenirken, yurt konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığının altı çizilerek gelen öğrencilerin yurtlara alınmaya devam ettiği yetkililerce vurgulandı.

Alınan bilgilere göre devlet büyüklerinin katkılarıyla Yozgat’ta yurt konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı ifade edildi.

»Rabia Şahin