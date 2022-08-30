Herkes memnun

Hasta ve hasta yakınları ile sohbet eden Başer, “Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi görmekte olan hastalarımızı ziyaret ettik. Hatırlarını sorduk. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin” dedi.

Vatandaşların şehir hastanesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başer, “Kamu özel ortaklığıyla Türkiye’deki ilk Şehir Hastanesi Yozgat’ımıza açılmış oldu. Bu manada Yozgatlılar olarak biz gurur duyuyoruz. Bizim için insanımız değerli. Vatandaşlarımızla görüştüğümüz zaman vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun memnun olduğunu müşahede ettik. Hastalar memnun, yakınları memnun, çalışanlarımız ve doktorlarımız memnun” şeklinde konuştu.

»Haber Merkezi