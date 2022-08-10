‘Herkes görevini yapmalı’

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt geçen Cuma akşamı katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen Emrah Topal, Latif Şimşek'e fiziki saldırıda bulundu.

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Polat ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bir televizyon kanalında yayınlanan tartışma programında milletvekili ile gazeteci ülke gündemin tartışırken bir an Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktı ve o sırada birbirlerini tahrik ettikleri için kavga çıktı. Biz bu kavgaların olmamasını ve ülke gündemi ile halkın sorunlarının seviyeli bir şekilde tartışılmasını istiyoruz. Ama bugün bakıyoruz ki iktidara yakın bütün kanallarda, iktidarın doğrusunda yanlışında savunan gazeteciler çıkıyor. Halkı ve oradaki muhalefet siyasetçileri dalga geçercesine tartışıyorlar ve arbede çıktığında da iktidara yakın gazeteciler biz darp edildik diye şikâyette bulunuyorlar. Televizyon programlarına çıkan gazeteciler oradaki siyasetçilere soru sormakla görevlendirilmeli. Siyasetçileri rencide edecek sözlerden kaçınılmalı. Bugün Latif Şimşek’e yapılanları iktidar sözcüleri hemen savunmaya başladılar ve seçilmiş milletvekilini haksız konuma koymaktadırlar. İktidarın burada yanlı olduğu ortaya çıkıyor. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ’ına evinden çıkarken bir grup tarafından yapılan saldırıyı neden kınamadınız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı neden kınamadınız ve sorumluları yakalamadınız. Bu kişiler millet tarafından seçilmiş milletvekilleridir. Buradan iktidarın sözcülerine sesleniyorum; bir gazeteciye yapılan olayı kınıyorsunuz. Bu kişilere yapılan saldırıları da keşke açıklama yaparak kınasaydınız. Televizyon programlarına çıkan gazetecilere sesleniyorum. Özellikle Cem Küçük, Hasan Öztürk, Melik Yiğitel gibi bunlarla benzer gazeteciler çıkıyor, sanki ekonomi ve her şey güzelmiş gibi açıklama yapıyorlar. Tabi onlara ekonomik kriz etki etmiyor ve vatandaşı da kendileri gibi sanıyorlar. Halk üzerinden algı yapıyorlar ve milletle dalga geçiyorlar. Neymiş, İç Anadolu da hayat ucuzmuş. Bu bölgedeki insanların içine hiç girdiniz mi? Tabi girmezsiniz. Siz İç Anadolu Bölgesine alışık değilsiniz. Buraların denizi yok. Tatil yeri yok. Tabi gelmezsiniz ama buradaki vatandaş da 70 yaşına gelmiştir. Deniz nedir, tatil nedir bilmez. Onun için buradan gazetecilere sesleniyoruz. Herkes görevini yapmalı, tarafsız olmalıdır. Biz Gelecek Partisi olarak bu olayları tasvip etmiyoruz. Böyle olaylar olmamasını ve milleti kutuplaştıran sözlerden uzak durmalarını istiyoruz.” »Haber Merkezi