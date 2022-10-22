“Her zaman yanlarındayız”

Dernek binasında gerçekleştirilen ziyarette dernek çalışmaları hakkında bilgi alan Müftü Elveren, müftülük olarak daima şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.

Elveren, yeni açılacak olan dernek binaasının en kısa zamanda açılması hususunda başarılar ve kolaylıklar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıkaya Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Yakup Ergen ise nazik ziyaretlerinden dolayı Elveren’e teşekkür etti.

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