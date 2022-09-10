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‘Her zaman yanlarındayız’

Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde, Belediye Başkanı Oğuz Ünal vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.

10 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
‘Her zaman yanlarındayız’

Saha çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ünal, vatandaşlar ile sohbet ederek isteklerini ve sıkıntılarını dinliyor. Gencinden yaşlısına her kesimin yanında olan Ünal, vatandaşların önerilerini dinleyerek istişare ediyor. Her zaman vatandaşların yanında olduklarını dile getiren Ünal, “Yaşlılarımız, kültürümüzü, örf ve adetlerimiz ile manevi değerlerimizi bizlere miras bırakarak yarınlara taşımamızı sağlayan, geleceğe ışık tutmamıza vesile olan yegane değerlerimizdir. Bizler kendimize ve geleceğimiz olan çocuklarımıza verdiğimiz önem gibi varlık sebebimiz olan yaşlılarımıza da önem vermeliyiz. Türk aile yapısında büyüklere gösterilen saygı ve sahiplenme duygusu bizim toplum olarak en büyük hazinemizdir. Peygamber Efendimiz gençleri, yaşlılara saygı göstermeye teşvik etmiş ve "Herhangi bir genç, yaşından dolayı bir ihtiyara saygı gösterirse, Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler yaratır.” diyerek bu hususun önemini vurgulamıştır” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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