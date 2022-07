'Her zaman yanlarındayız'

Kurban bayramı sonrası Beşir Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi. Her durumda ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını belirten Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yozgat İl Temsilcisi Fatih Yıldız,” 2011 yılında faaliyete geçirdiğimiz çalışmalar ve projeler ile gece gündüz demeden ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Ülkemiz ve kendi insanımızın hizmetini görürken aynı zamanda dünyanın her yerinde insanlığa yardım etme gayreti içerisindeyiz. Nerede mahzun ve mahcup bir gönül var ise orada onlarla olmanın gayreti içerisindeyiz. Kamu yararına çalışan dernek statüsünde olan derneğimiz; yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine başta gıda, barınma, giyecek, yakacak, eğitim, sağlık gibi konularda yardım ediyor” şeklinde konuştu.

‘ETLERİMİZİ DAĞITTIK’

Kurban Bayramı sonrası ihtiyaç sahibi ailelere et dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Yıldız, “Kurban Bayramında Beşir Derneği 560 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı. Beşir Derneği hayırseverlerin katkılarıyla 560 bin 565 ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı. 32 bin hisselik kurban bağışıyla Türkiye ile birlikte dünyada 22 farklı bölgede ihtiyaç sahiplerine et dağıtıldı. Bu yılki kurban organizasyonunu Türkiye, Filistin, Yemen, Somali, Pakistan, Bangladeş, Çad, Tanzanya, Nijer, Suriye, Togo ve Kenya gibi birçok ülke ve bölgede gerçekleştirdi. Yozgat’ta ise yaklaşık 100 kilo etimizi 5 kilolar şeklinde 20 ailemize ulaştırdık” şeklinde konuştu.

‘SİZDE YARDIM EDEBİLİRSİNİZ’

Herkesin az çok demeden Beşir Derneğine yardım eder ihtiyaç sahiplerine ulaştırabileceğini ifade eden Yıldız, “Beşir Derneği'mize yardım etmek isteyen bağışçılarımız www.besir.org.tr adresinden online olarak bağışlarını yapabilirler. İhtiyaç sahibi ailelerimiz de yine aynı adres üzerinden yardım talebi formu doldurabilirler” dedi. »Selma Şahin