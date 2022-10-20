Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11
parçalı az bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.880,34
ALTIN
973,04
DOLAR
18,59
STERLİN
20,89
EURO
18,19

“Her zaman yan yana”

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. 

20 Ekim 2022 Perşembe 02:11
“Her zaman yan yana”

Yeni yönetim meclisini TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na tanıştırmak amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Erkekli, seçim sürecini tamamladıklarını ifade etti.
2022-2026 sezonunda görev yapacakları seçim sürecimizi tamamladıklarının altını çizen Erkekli, “TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu beyefendiyi yeni yönetim meclisimle tanışmak için ziyarette bulundu. Kendisi de bizi kabul ettiği için kendisine şahsım, yönetim kurulum ve meclisim adına çok teşekkür ediyorum. Seçim sürecimiz gayet iyi geçti rakipsiz geçti. Üyelerimizin büyük teveccühü üzerine yapmış olduğumuz hizmetleri göz önünde bulundurarak beni tek aday olarak yeniden ekibimle birlikte seçtiler. Bizde görevimizi bu dönem içerisinde en iyi şekilde odalarımızın gelirini, menfaatlerini en üst düzeyde tutarak, üye menfaatlerini en üst düzeyde tutarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzde ki süreç içerisinde inşallah odalar birliği TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu beyefendiyi tekrar göreve davet ederek ve yanında olduğumuzu bir hemşehrimiz bir büyüğümüz bir abimiz olduğunu desteklemen için de ziyarette bulundum. Biz de Rifat başkanımızın sonuna kadar yanında olacağımızı buradan söz veriyorum. Biz Rifat Başkanım ile beraber 1 dönem daha 2 dönem daha Allah ne kadar görev nasip ederse çalışmaya devam ettireceğiz. Kendisini seviyoruz, saygı duyuyoruz, büyüğümüzdür, abimizdir. Büyük bir camianın odalar birliğinin bugün ki geldiği noktayı ilk göreve başladığından bugüne kadar da olan kurumların hepsini biliyoruz şahidiz. Allah katında da şahitlik ederim. Başkanımın sonuna kadar yanındayım buradan da söz veriyorum.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Her Zaman Yan Yana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorunlar dinlendi
Sorunlar dinlendi
Esnafların kira isyanı!
Esnafların kira isyanı!
“Muhtarlar gününü kutluyorum”
“Muhtarlar gününü kutluyorum”
Hayırlı olsun
Hayırlı olsun
Derneğe ziyaret
Derneğe ziyaret
Çalışmalar tamamlandı
Çalışmalar tamamlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim