“Her zaman yan yana”

Yeni yönetim meclisini TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na tanıştırmak amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Erkekli, seçim sürecini tamamladıklarını ifade etti.

2022-2026 sezonunda görev yapacakları seçim sürecimizi tamamladıklarının altını çizen Erkekli, “TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu beyefendiyi yeni yönetim meclisimle tanışmak için ziyarette bulundu. Kendisi de bizi kabul ettiği için kendisine şahsım, yönetim kurulum ve meclisim adına çok teşekkür ediyorum. Seçim sürecimiz gayet iyi geçti rakipsiz geçti. Üyelerimizin büyük teveccühü üzerine yapmış olduğumuz hizmetleri göz önünde bulundurarak beni tek aday olarak yeniden ekibimle birlikte seçtiler. Bizde görevimizi bu dönem içerisinde en iyi şekilde odalarımızın gelirini, menfaatlerini en üst düzeyde tutarak, üye menfaatlerini en üst düzeyde tutarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzde ki süreç içerisinde inşallah odalar birliği TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu beyefendiyi tekrar göreve davet ederek ve yanında olduğumuzu bir hemşehrimiz bir büyüğümüz bir abimiz olduğunu desteklemen için de ziyarette bulundum. Biz de Rifat başkanımızın sonuna kadar yanında olacağımızı buradan söz veriyorum. Biz Rifat Başkanım ile beraber 1 dönem daha 2 dönem daha Allah ne kadar görev nasip ederse çalışmaya devam ettireceğiz. Kendisini seviyoruz, saygı duyuyoruz, büyüğümüzdür, abimizdir. Büyük bir camianın odalar birliğinin bugün ki geldiği noktayı ilk göreve başladığından bugüne kadar da olan kurumların hepsini biliyoruz şahidiz. Allah katında da şahitlik ederim. Başkanımın sonuna kadar yanındayım buradan da söz veriyorum.” dedi. »Haber Merkezi