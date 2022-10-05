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“Her zaman destekleyeceğiz”

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.

05 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
“Her zaman destekleyeceğiz”

2022 Yılı “Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile beraberinde ki heyet, İlçe Müftüsü Zühdü Elveren'i makamında ziyaret etti.
“ETKİNLİKLERE BEKLİYORUZ”
İlçe Müftüsü Elveren, ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Açıkel'e ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
Ziyarette konuşan Müftü Elveren, “Diyanet İşleri Başkanlığımızca 2022 yılı Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın teması ‘Peygamberimiz, Cami ve İrşat’ olarak belirlenmiştir. Bizler de il ve ilçe müftülükleri olarak Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bütün Sarıkayalı vatandaşlarımızı gerçekleştirecek olduğumuz etkinliklere bekliyoruz. Ayrıca bütün personelimizin, din gönüllüsü kardeşlerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik ediyorum.” dedi.
“DESTEK VERECEĞİZ”
İlçe müftülüğüne her zaman destek vereceğini söyleyen Başkan Açıkel ise “Belediye olarak ilçe müftülüğünün yaptığı bütün dini ve hayri hizmetlere destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı camiasının her kademesinde görev yapan personelin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu. 
Ziyaret sonunda Açıkel, İlçe Müftüsü Elveren ve tüm kurum çalışanlarına hediye takdim etti. 
»Haber Merkezi 

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