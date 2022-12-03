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“Her zaman destekçileriyiz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu  “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

03 Aralık 2022 Cumartesi 02:11
“Her zaman destekçileriyiz”

Irgatoğlu, “Birleşmiş Milletler tarafından ‘Dünya Engelliler Günü’ olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi, engelli vatandaşlarımızın hakları, topluma kazandırılması ve yaşadığı sorunlara toplumsal farkındalık oluşturması amacıyla her yıl kutlanılmakta olan önemli bir gündür.” dedi.
Irgatoğlu yayımlamış olduğu mesajında; "Hayatın tüm alanlarında yer alarak toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını gösteren engelli kardeşlerimiz spor, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyasında elde ettikleri nice başarılarla bizleri onurlandırmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamda daha aktif biçimde yer almasını sağlamak adına birçok girişimde bulunmak ve engelli kardeşlerimizin sosyal, ekonomik, kültürel hayata katılması ve ailelerinin desteklenmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımız olmak üzere ailelerine ve tüm vatandaşlarımıza selam, sevgi ve saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi
 

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