“Her zaman destekçileriyiz”

Bu güne kadar Yozgat’ta ailesi yanında bakılan 3 bin 621 engelliye evde bakım hizmeti sunulurken, 2022 yılında 62 milyon ödeme yapıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler günü engelliler gününe dikkat çeken Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, “3 Aralık Dünya Engelliler günü engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin sorunlarına dikkat çekilmesi, engelli bireyler için yapılması gerekenlerin gündeme getirilmesi ve çözüm yolları bulunması açısından önemli bir günü olarak değerlendirilmektedir.” dedi.

Neşeli, “Şüphesiz engelli insanlarımız sadece özel gün ve haftalarda değil her gün hatırlanmalı, kamu ve toplumsal imkanlar her zaman için seferber edilmelidir. Önemli olan, engelli vatandaşlarımızı sosyal ve kültürel anlamda toplumla kaynaştırmak, onları unutmamaktır.” ifadelerini kullandı. Baş tarafı 1'de;

“YOĞUN ÇABA SARF ETMEKTEYİZ”

Yozgat nüfusunun yüzde 10,79’u engelli olarak temel aktivitelerde sürekli zorluk yaşamakta olduğunu vurgulayan Neşeli,” 2022 yılı içerisinde 3 bin 650 kişi engelli sağlık kurul raporu için başvuruda bulunmuştur. İl Müdürlüğü olarak toplumun dezavantajlı bireyleri için gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda, toplumun bütününü kucaklayan; engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak, ayrımcılığa maruz kalmayan, fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen kişiler olmalarına imkan tanımak için yoğun çaba sarf etmektedir.” şeklinde konuştu.

“YANLARINDA

OLMAYA DEVAM

EDECEĞİZ”

Engeli ortadan kaldırmak veya engelliliğin etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Neşeli, “İl Müdürlüğümüz doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan engeli ortadan kaldırmak veya engelliliğin etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek, engelliye yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, mesleki ve ekonomik yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırarak; evinde, işinde ve sosyal yaşamında kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve engellinin toplum ile bütünleşmesi, ayrımcılığa karşı tüm tedbirlerin alınması amacıyla rehabilitasyon hizmeti vererek zor anlarında yanlarında olmaya devam edecektir. Bu kapsamda kuruluş bakımına ihtiyaç duyan engellilerimize18 yaş üstü 3 kuruluşumuzla 594 kapasite 280 personel ile ruhsal, bedensel ve zihinsel engelliye bakım ve rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. Ayrıca Umut evi Projesi ile apartman dairesinde engelliye bakım hizmeti sunularak ilimizde engelliye verilen hizmet çeşitliliği artırılmıştır.” dedi.

“62 MİLYON ÖDEME YAPILDI”

Bakanlık tarafından kurum bakımı hizmeti yanında 2007 yılından itibaren evde bakım hizmeti desteğinin verilmekte olduğunun altını çizen Neşeli, “Bu güne kadar ilimizde ailesi yanında bakılan 3 bin 621 engelliye evde bakım hizmetini sunarken, 2022 yılında 62 milyon ödeme yapılmıştır. 2008 yılından bu güne kadar ise 610 milyon ödeme yaparak engellilere destek olmayı amaç edinmiştir. Ayrıca 2017 yılında engellilerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını sağlamak, kamu ve özel sektör alanlarında erişilebilirliğin hayata geçirilmesi ve yapılı çevrenin engelsiz hale getirilmesi amacıyla resmi ve özel kurumlara erişilebilirlik raporu düzenlenmiştir. Bizler bu çalışmalar ile Valiliğimiz Yerel Yönetimler ve sivil toplum örgütleri tarafından uygulamaya konulacak projeler ile ’Yozgat’ta engelleri kaldırmayı amaçlamaktayız. İl Müdürlüğümüz engelliye tanınan hakların kullanımını ayrıca takip ederek 2021 yılında 327 toplamda 5 bin 97 kişiye engelli kartı düzenlemiş ve ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmelik gereği engellilerin şehir içi toplu taşım araçlarından ücretsiz faydalanmalarına olanak sağlayarak sosyal hayatın içinde olmalarına imkan sağlamıştır.” şeklinde konuştu.

“DESTEKLER

VERİLİYOR”

Neşeli son olarak, “Bu kapsamda Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği ilimizde engelli kart sahiplerine şehir içi ulaşım sağlayan Sorgun ve Yozgat’ta şehir içi ulaşımında ki 75 toplu taşıma araçları için aylık bin 200 lira. 2015 yılı Nisan ayından beri ise 3.7 milyon lira ödeme yaparak bu hizmeti sunanlara destek olmuştur.

Ayrıca Bakanlığımızca bin 235 kişiye 2022 Sayılı Kanun kapsında engelli aylığı, bin 163 kişiye elektrik kullanım desteği verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

