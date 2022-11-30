"Her türlü eziyeti kınıyoruz"

‘Dağlara buğday serpin de Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler’ şuuruna sahip bir medeniyetin emanetçileri olarak bu toprakların herhangi bir karışında hayvanların zulme uğruyor olması asla kabul edilemez. Bizim mesleğimizin ortaya çıkış amacı da budur; bu canları yaşatmak, iyileştirmek, korumak. Belediyemiz dün de bugün de bu konuda üstün bir çaba ve sorumluluk duygusuyla çalışıyor. Bize emanet olan bu canlara imkânlarımızın yettiği en üst noktaya kadar gözümüz gibi bakıyoruz. “ dedi.

“SAHİPSİZ KÖPEK POPÜLASYONU BİR HAYLİ FAZLA”

Türkiye’de ve Yerköy’de son yıllarda yoğun bir sahipsiz köpek popülasyonu yaşandığına şahitlik ettiklerini ifade eden Yerköy Belediyesi Veteriner Hekimi İlhan Yılmaz, “Bu köpeklerin rutin bakım ve sağlık kontrollerini belediyemizin geçici bakım ve besleme alanında gerçekleştiriyoruz. Kendilerine yaklaştırmayan hayvanlarımızı sokaklardan bu alanlara taşımak için ‘kullanımı yasal olan ve hayvanların canına, sağlığına kast etmeyen’ fünyeli tabancalar kullanılıyor. Bu yöntem, bütün belediyelerin kullandığı ve aslî amacı hayvanlara zarar vermek değil bilâkis onları korumak olan rutin bir uygulamadır. Bu hayvanlarımızın periyodik aralıklarla aşısı, bakımı, beslenmesi yapılmak zorundadır. Aksi halde hem kendi sağlıkları hem toplum sağlığı risk altına girer. Bu periyodik bakımı gerçekleştirmek üzere onları beslenme ve bakım alanlarına götürürken zaruri durumlarda uygulanan yöntemlerin, vicdanımızı derinden yaralayan şiddet görüntüleriyle kıyaslanması ve bunun bir şiddet olduğu iddiası bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlış bir yönlendirmedir. “

“BELEDİYE OLARAK, BÜTÜN İMKÂNLARI SEFERBER EDİYORUZ”

Yerköy Belediyesi, kendi sınırları içerisindeki sokak hayvanlarına ve civar bölgelerden topluca getirilip bırakılan sessiz dostlara ellerindeki bütün imkânları seferber ettiklerini ve sahip çıktıklarını belirten Veteriner Hekimi İlhan Yılmaz, “Kamuoyuna, ilçemizde sokak hayvanlarına şiddet uygulandığı iddiası ile yansıtılan görüntüler; hayvan dostlarımızı rutin bakımlarını yapmak üzere Belediye Bakım ve Besleme Alanına götürmek için kullanılan zaruri ve yasal bir uygulamadır. İlçemizin her bir karışında nefes alıp veren sessiz dostlarımızın canı, hakkı ve hukuku bize emanettir.” şeklinde konuştu.

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