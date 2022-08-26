Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.136,77
ALTIN
1.027,01
DOLAR
18,17
STERLİN
21,56
EURO
18,16

'Her şeyin başı sağlık'

Yozgat'ta 112 hizmet noktası bulunan 4 hekimli Aile Sağlık Merkezi inşaat çalışmaları başladı.

26 Ağustos 2022 Cuma 02:11
'Her şeyin başı sağlık'

Aile Sağlık Merkezinin İstanbulluoğlu Mahallesine yapılacağını belirten AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer birçok mahallenin de faydalanabileceğini söyledi. Yapılacak olan merkezin Yozgat'a ve Yozgat halkına hayırlı olmasını temenni eden Milletvekili Başer, "Önceliğimiz sağlıktır. Unutmayalım ki sağlık herşeyin başı bizlerde bu yüzden sağlık alanımızda ki çalışmalarımızı her zaman daha arttırarak gidiyoruz. Yozgat Merkez İstanbulluoğlu Mahallesinde yapacağımız içerisinde 112 Hizmet noktası da bulunan 4 Hekimli Aile Sağlık Merkezi'nde inşaat çalışmaları başladı. Aile Sağlık Merkezimiz; İstanbulluoğlu, Tuzkaya, Mutafoğlu, Aşağı Çatak, Yukarı Çatak, Agah Efendi Mahallelerimize hizmet verecektir. Yozgat'ımıza hayırlı olsun" dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Her şeyin Başı Sağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SU SIKINTIMIZ YOK!
SU SIKINTIMIZ YOK!
Aydıncık’ta toplu açılış
Aydıncık’ta toplu açılış
Kene can aldı!
Kene can aldı!
AK kadınlar ilçelerde
AK kadınlar ilçelerde
Temel eğitimde yenileme
Temel eğitimde yenileme
Okula merhaba
Okula merhaba
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim