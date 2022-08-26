'Her şeyin başı sağlık'

Aile Sağlık Merkezinin İstanbulluoğlu Mahallesine yapılacağını belirten AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer birçok mahallenin de faydalanabileceğini söyledi. Yapılacak olan merkezin Yozgat'a ve Yozgat halkına hayırlı olmasını temenni eden Milletvekili Başer, "Önceliğimiz sağlıktır. Unutmayalım ki sağlık herşeyin başı bizlerde bu yüzden sağlık alanımızda ki çalışmalarımızı her zaman daha arttırarak gidiyoruz. Yozgat Merkez İstanbulluoğlu Mahallesinde yapacağımız içerisinde 112 Hizmet noktası da bulunan 4 Hekimli Aile Sağlık Merkezi'nde inşaat çalışmaları başladı. Aile Sağlık Merkezimiz; İstanbulluoğlu, Tuzkaya, Mutafoğlu, Aşağı Çatak, Yukarı Çatak, Agah Efendi Mahallelerimize hizmet verecektir. Yozgat'ımıza hayırlı olsun" dedi.

»Haber Merkezi