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“Her şey Yozgat için”

Millet İttifakı Yozgat İl Başkanları bir araya gelerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

12 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
“Her şey Yozgat için”

CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, İYİ Parti İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Yılmaz, Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Demirel ve Saadet Partisi eski İl Başkanı Ziya Koçak bir araya gelerek yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında konuştular.
Bir araya gelen il başkanları, genel başkanlarının ülkede sağladığı milli birlik ve dayanışma ruhunu Millet İttifakı İl Başkanları olarak Yozgat’ta da birlik ve beraberlik içinde sürdürecekleri mesajını verdiler. 
“YOZGAT’IMIZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayının sonuna kadar arkasında olacaklarını belirten başkanlar, siyasi ahlak çerçevesinde bir ve beraberlik içerisinde siyasi çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladılar. Siyasî düşüncesi ne olursa olsun hiçbir vatandaşın kalbini kırmayacaklarının da altını çizen başkanlar, hiç bir siyasi ayrım yapmadan kapılarının sonuna kadar tüm vatandaşlara açık olduğunu belirterek, her şey Yozgat için dediler.” »Haber Merkezi 

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Her şey Yozgat Için
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