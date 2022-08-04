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Her şey yolunda

Sarıkaya ilçesinde, Müftü Dr. Emrah Kandemir, yapımı devam eden Yaşayan Mescit Projesi inşaatını yerinde inceledi. 

04 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Her şey yolunda

İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, beraberindeki heyetle Yaşayan Mescit Projesi inşaatını ziyaret etti. Müftü Kandemir söz konusu projenin çok fonksiyonlu olması nedeniyle yüksek maliyetli olduğunu kaydetti. İlçenin dini ve hayri hayatına önemli derecede katkı sağlayacak olan projenin planlandığı gibi ilerlediğini söyleyen Kandemir, bu süreçte görevliler başta olmak üzere ilçe halkının desteklerini aldıklarını vurguladı. Hayırsever vatandaşların inşaata ayni ve nakdi yardımlarda bulunduklarını, hasat mevsimi olması dolayısıyla çiftçilerden de buğday desteği geldiğini ifade eden Kandemir, çoğu zaman hayır sahiplerinin hayırlarını gizli yapmayı tercih ettiklerini bildirdi. Kandemir projeye katkı sağlayan tüm unsurlara teşekkür etti. 
»Haber Merkezi 
 

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