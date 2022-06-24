Her şey özlük hakları için

Türkiye'de çalışan yaklaşık 100 bin, Yozgat’ta ise 300’e yakın usta öğretici haklarını elde etmek üzere başvurdukları mahkemeyi kazandı. Usta öğreticiler haklarının iyileştirilmesi adına Yargıtay’dan çıkan olumlu sonucun Milli Eğitim Bakanlığınca bir an önce uygulanmasını talep ediyor. Bu amaçla 2017'de kurulan federasyon ile haklarını arayan usta öğreticiler, 81 ilde temsilciler belirleyerek örgütleniyor. Yozgat il temsilci Hatice Köse ve Yozgat Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticiler bu amaçla Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir Sen sendikasını ziyaret etti. Eğitim-Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, İl temsilcisi ve usta öğretici Hatice Köse ile beraberindeki heyeti makamında ağırlayarak her zaman destekçileri olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 98 bin usta öğreticinin halk eğitim merkezlerinde ve turizm okullarında görev yaptığını belirten Başkan Şerefli, “Bu arkadaşlarımızın çalışma süreleri değişiklik gösteriyor. Bazıları 3, bazıları 5, bazıları ise 10 ay çalışıyor. Bu arkadaşlarımız çalıştığı sürece sigortalılar. Çalıştıkları süre dışında sigortasızlar. Bir de beraber çalıştığı aynı kurum içerisindeki öğretmenden de farklı özlük haklarına ve maddi haklara sahipler. Yani bu arkadaşlarımızın hem ücretleri daha düşük hem de resmi tatillerde de bu ücretlerden de faydalanamıyorlar. Bu tip sıkıntıları var” dedi.

'SENDİKA OLARAK OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ'

Usta öğreticilerin bir araya gelerek özlük haklarında iyileştirme yapılması adına Yargıtay'a bir dava acıktıklarını belirten Şerefli, “Bu davayı da Memur-Sen'e bağlı sendikamız Eğitim-Bir Sen olarak takip ediyoruz. Davada Yargıtay'dan olumlu bir karar çıkıyor. Arkadaşlarımızın sendikal hak elde edebileceği, sendikaya üye olabileceğine dair bir karar çıkıyor. Şuan Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaşan karara nasıl bir tepki vereceğini bekliyoruz. Buna itiraz mı edecekler yoksa direk uygulamaya koyacak mı? Bununla ilgili bir beklenti var. Biz de sendika olarak bu olayı takip ediyoruz. Bunun da hızlandırılması için Genel Başkanımız Ali Yalçın görüşmelere devam ediyor. Şu anda yaptığımız şey Eğitim Bir-Sen olarak bu arkadaşlarımıza destek vermek, bunların örgütlü olmasını sağlamak. Daha sonra da bu arkadaşlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek, çeşitli kazanımlar elde etmeleri için bu arkadaşlara destek vereceğiz. Bu arkadaşlarımız da sendikalı olacaklar” diye konuştu.

'ÖRGÜTLENDİRMEYE

ÇALIŞACAĞIZ'

2017’de kurduklarını federasyonun her ilçe bir temsilci belirlediğinden bahseden Şerefli, “Her ilde bir federasyon temsilcisi belirlemişler. Yozgat'ta bu federasyonun il temsilcisi Hatice Hanım. Kendisi ilçelerde temsilcilikler belirleyecek. Biz de kendi başkanlarımızla, kendi teşkilatımızla, arkadaşlarımıza destek vererek burada çalışan bütün usta öğreticilere bu konuyu anlatacağız. Niçin sendikalı olmaları gerekiyor? Örgütlenmenin önemini anlatacağız. Bundan sonra ne gibi çalışmalar yapılacağını, hangi hakları elde edeceklerini, elde etmek üzere çalışacağımızı arkadaşlara anlatacağız. Örgütlendirmeye çalışacağız. İşin özeti budur” şeklinde konuştu.

Bir yargı kararı olmasına rağmen şu anda resmileşmiş bir durumun olmadığının altını çizen Şerefli, “Ama yanımızda örgütlü çalışanların bir temsilcisi var ve bu işe bir emek harcıyorlar. İnşallah da hayırla sonuçlanır. Usta öğreticiler çok uzun yıllardır gerçekten bu işe emek veriyorlar. Yaygın eğitim içerisinde Türkiye genelinde halkımıza, mahalledeki annelerimize, kardeşlerimize, 7'den 70'e herkese hizmet veriyorlar. Birçok alanda çalışıyor. Okuma yazma kurslarından başlayıp, dokuma kursuna kadar her şeyde hizmet veriyorlar. Ama hak ettikleri özlük haklarını alamıyorlar. Bundan sonra inşallah bir sonuç alırlar, özlük hakları iyileşir” ifadelerini kullandı.

Usta öğreticilerin 5 yıldır mücadele ettiklerini söyleyen Şerefli, “Gelinen süreç sonucunda Yargıtay’ın bir kararı var. Bu çok önemli bir karardır. Bunun üzerine gidilecek. Bu kararın da sendikal bir hak olarak dönüşeceğine biz inanıyoruz. Eğitim-Bir-Sen'in bu aşamada sendikalaşmadan önce arkadaşlarımıza şöyle bir katkısı olacak. Sendikamız bütün illerde ve ilçelerde örgütlenmiş durumda. Bu örgütlü yapımız onlara destek verecek. Yani ilçe başkanlarımız bulundukları yerlerde ki usta öğreticiler içerisinden bir temsilci bulunmasına katkı sağlayacak ve ön başvurularını da o şekilde almış olacaklar. Çok kısa bir süre içerisinde de, seçimden önce haklarını elde edeceklerimi umuyoruz” açıklamasında bulundu.

Sema Nur Koçaker