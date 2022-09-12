‘Her şey gençlerimiz için’

Yenimahalle’de bulunan Cumhuriyet İlkokulu Bahçesine "Semt Sahası" yapımına başlanacağını belirten Milletvekili Başer, her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade etti. Yapılacak olan semt sahası ilgili açıklama yapan Başer, “ Her şey geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz için. Her şey sağlıklı nesiller için. Gençlerimiz için Yenifakılı Yenimahalle'de Cumhuriyet İlkokulu Bahçesine "Semt Sahası" yapıyoruz. Yenifakılı'mıza genç kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi. »Haber Merkezi
12 Eylül 2022 Pazartesi 02:27