Her şey çocuklar için

“Her şey gençlerimiz ve çocuklarımız için” diyen İlçe Müftüsü Yasin Baykal konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Saraykent İlçe Müftülüğü Yaz Kuran Kurslarımız ‘Camide Bir Gün’ projesi kapsamında Merkez Büyük Camide kız ve erkek çocuklarımıza mangal ikramı yapıldı. Çocuklar Vakit namazlarına iştirak edip oyunlar oynadılar. Programı gerçekleştiren ve ikramı finanse eden görevlilerimiz Yavuz Bilen, Fatih Mehmet Ceylan ve Sümeyye Bozok hocalarımıza teşekkür ediyorum.” »Haber Merkezi