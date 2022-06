Her şey anlatıldı

Basın mensupları ile düzenlenen kahvaltı programına MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MKY üyesi Sezer Yozgat, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay ve parti yönetimi katıldı.

‘TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA YAPILIYOR’

Program kapsamında Yozgat’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Milletvekili Sedef, “ Genel Başkanımız, Liderimiz Devlet Bahçeli Beyin Türkiye genelinde başlatmış olduğu “Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantıları kapsamında Aksaray Milletvekilimiz Ramazan Kaşlı Bey ve MKY üyemiz Sezer Yozgat Beyinde görevlendirmesiyle Yozgat ve ilçelerimizde bir dizi programlar düzenledik. Programlarımız sadece Yozgat ile sınırlı değil Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştiriliyor. Yapmış olduğumuz programlarda isminde de anlaşılacağı gibi 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçim öncesinde STK’larımızı ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek, ülkemizin içerisinde olduğu durumları anlatabilmek” dedi.

‘ALTILI BİR MASA OLUŞTURULDU’

Cumhur İttifakı karşısına muhalefet birleştirilmesi ile altılı bir masa oluşturulduğunu vurgulayan Sedef, “ Oluşturulan bu altılı masanın hangi projeyle, kimlerden destek alarak, hangi yurtdışı bağlantılarıyla oluşturduklarını bir birine benzemez siyasi partilerin bir araya gelerek hala ortaya bir sonuç koyamadıkları ortadadır. İnsanların ülkemizin yaşadığı bütün sıkıntılı süreçlerde adeta Türkiye’yle birlikte olmayıp Türk milletinin faydasına olacak işlere yapmayıp sadece iktidarı alabilme hırsından başka bir düşüncelerinin olmaması ortadadır. Genel başkanımız ilk defa bunu grup toplantısında da ortaya koymuş altılı masanın ayaklarını anlatmıştı. Bir masa ayakları olmadan ayakta duramaz ve bu ayaklara baktığımızda o günün şartında genel başkanımız bu muhalefetin, millet ittifakının nasıl oluştuğunu, ayaklarının altında PKK’nın, HDP’nin, FETÖ’nun, ABD’nin ve AB’nin de olduğunu, onların destek ve himayeleriyle bu altı benzemez partinin bir araya geldiğini söylemiştir. Birçoğunun proje bazlı parti kurarak Türkiye’nin adeta karanlık günlere götürmeye hedeflediklerini net bir şekilde ortada. Tabi en başta bunu hepsi inkâr ettiler. Ama daha sonra bakıyoruz ki ayakta HDP var dediğimizde mecliste hangi ortamda HDP’li bir milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılıyorsa CHP ve HDP birlikte hareket ediyor. Meclise gelen bütün önergelerde CHP, HDP ve İP mecliste beraber hareket ettiler. Onun dışında Kemal Kılıçdaroğlu, Van’ın Erdemit ilçesine gittiğinde orada ‘Salahattin Demirtaş ve Osman Kavalay’ı hapisten çıkartmak istiyorsanız Cumhuriyet Halk Partisine destek veriniz’ diye adeta altılı masanın ayağındaki HDP ve PKK olayını açıklığa kavuşturdu. Kendisi artık bunu anlatmayan başladı. Demek ki biz iftira atmıyormuşuz. Genel başkanımız masanın altında HDP, PKK, FETÖ var dediğinde demek ki yanlış bir cümle kullanmamış” şeklinde konuştu.

‘KIYMET BİLMEYİ ANLATIYORUZ’

Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ise; “Dünyanın cennetinde yaşıyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili 4 mevsimi yaşandığı her türlü yer altı yer üstü kaynaklarının her türlü meyvenin sebzenin değişik temel gıdanın yetiştiği bu ülkenin kıymetini bilmeyi anlatıyoruz. Genel başkanımız Devlet Bahçeli ilçe ilçe bizleri görevlendirdi bu vesile ile Yozgat’tayız. Yaşadığımız vatanın bin yıldır üzerinde bulunduğumuz coğrafyanın geçmişteki tarihsel boyutu ile gençlerimizin kıymetinin nasıl bilinmesi gerektiğini anlatmak önceliğimiz. Milliyetçi Hareket Partisinin misyonu ve vizyonu önce ülkem 53 yıllık siyasi arenadaki duruşu da bu noktada önemli. Biz bu itibarla özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonraki süreçte teşkilatlar olarak tamamen sahadayız. Milletvekili samimiyetiyle il başkanımız sadakati ile sevgisiyle merhametiyle MYK üyemiz bunu yerel seçim genel seçim pandemi süreci sıkıntısının hemen sonunda bölge bölge başladığımız İl İl devam ettiğimiz ve şuanda İlçe İlçe geçtiğimiz hafta sonu itibariyle 493 ilçemizde programlarımızı tamamladık. Şuan itibariyle de 11 ilimizin 46 ilçesinde milletvekillerimiz, merkez yönetim kurulu üyelerimiz, il başkan yardımcılarımız, merkez disiplin kurulu üyelerimiz heyetler olarak ülkemizi vatandaşlarımızı yerlerinde ziyaret ederek ellerini sıkarak emeklimizden, öğretmenlerimizden, esnafımızdan, vatandaşımızın her türlü talepleri sorunları çözümü noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde genel merkezimiz nezdinde sorunları mecliste dile getirmek için sahadayız. Ekonomik sıkıntıyı hep birlikte yaşıyoruz. Pandemi nedeni ile dünyada dengeler bozuldu. Temmuzda bir iyileştirme olacak. Dönem dönem ekonomik sıkıntılar yaşandı. Bu süreci hep birlikte el birliği ile aşacağız. bizler bu noktada sahadayız. Vatandaşımızın iyi gününde kötü gününde samimiyetle yanlarındayız. Bizi samimiyetle kucaklayan bütün Yozgat'a saygılarımı selamlarımı gönderiyorum” diye konuştu.

»Sema Nur Koçaker