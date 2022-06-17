Her ilmek bir iyilik

SMA hastası çocuklara umut olmak amacıyla yapılan ve öğrencilere sevgi ve duyarlılık konusunu aktarmak için gerçekleştirilen kermesten elde edilen tüm gelir SMA hastası çocukların tedavisine destek olmak için bağışlanacak. Yamaçlı Belediyesi sponsorluğunda, Yamaçlı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Yamaçlı Şehit Baş komiser Ramazan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulunun katılımı ile düzenlenen sergi ve kermes etkinliğine Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Kocakaya, veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş etkinlikte yaptığı konuşmada, “Projenin asıl amacı son zamanlarda aileleri derinden sarsan ve beraberliğe ihtiyaç duyulan, uzun bir süreç olan SMA hastası çocuklarımıza umut olmak, öğrencilerimize sevgi ve duyarlılık konusunu aktarmaktır. Aynı zamanda öğrencilerimizin el becerileri geliştirmek amacıyla üç ay boyunca emek vererek oluşturmuş oldukları bir projedir. 50 adet kasnak öğrencilerimiz tarafından işlenip, hazır hale getirilip ve velilerimizin hazırlamış olduğu ürünlerle birlikte satışa sunularak toplamda 26 bin 130 lira gelir elde edilmiştir. Projeden elde edilen gelir miktarı tamamıyla SMA hastası çocuklara aktarılacaktır. Proje emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Merkezi