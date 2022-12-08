Her haneye mercimek

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yeşil mercimek üretiminde Yozgat’ın önemli bir yeri olduğunu belirti.

Yeşil mercimek üretiminde önde olduğunu söyleyen Başkan Açıkel, “Yozgat’ta en çok hububat ve baklagil üretimi yapılmaktadır. Sarıkaya toprakları mercimekle buluşup, değerleniyor. İlimizde baklagil üretimini ve buna paralel olarak yeşil mercimek ekimini yaygınlaştırma çalışmaları yapmaktayız. Türkiye'nin baklagil açığının giderilmesinde önemli katkı sağlıyor. Yeşil Mercimek üretimi konusunda çiftçilerimiz özen göstermekte. Yeşil merceğimizi üretip, halkımızın tadı bilmemesi konusuna çözüm bulduk. Üretimini yaptığımız kaliteli mercimeğimizin her haneye tadına bakmaları için göndereceğiz.” dedi. »Haber Merkezi