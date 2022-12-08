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Her haneye mercimek

Sarıkaya ilçesinin verimli topraklarında yetişen yeşil mercimek üretiminin yanında halkında bu kaliteli üretimin değerini öğrenmesi için belediye tarafından her haneye bir paket yeşil mercimek hediye edilecek. 

08 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Her haneye mercimek

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yeşil mercimek üretiminde Yozgat’ın önemli bir yeri olduğunu belirti. 
Yeşil mercimek üretiminde önde olduğunu söyleyen Başkan Açıkel, “Yozgat’ta en çok hububat ve baklagil üretimi yapılmaktadır. Sarıkaya toprakları mercimekle buluşup, değerleniyor. İlimizde baklagil üretimini ve buna paralel olarak yeşil mercimek ekimini yaygınlaştırma çalışmaları yapmaktayız. Türkiye'nin baklagil açığının giderilmesinde önemli katkı sağlıyor. Yeşil Mercimek üretimi konusunda çiftçilerimiz özen göstermekte. Yeşil merceğimizi üretip, halkımızın tadı bilmemesi konusuna çözüm bulduk. Üretimini yaptığımız kaliteli mercimeğimizin her haneye tadına bakmaları için göndereceğiz.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Her Haneye Mercimek
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