Her hali ayrı güzel

Belediye ekipleri tarafından çalışmların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “İlçemize modern görünümlü, yeşili bol, temalı oyun gruplarının bulunduğu, spor aletlerinin yer aldığı sosyal alanlar, parklar kazandırıyoruz. İlçemize imkanlarımız dahilinde yeni parklar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu çerçevede ekiplerimiz birçok mahallede çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz parklarıyla, yollarıyla, sosyal alanlarıyla daha yaşanabilir bir Boğazlıyan oluşturmak. Ali İhsan Kadıoğlu Parkımız ağaçlandırma, peyzaj, oyun grupları ve aydınlatma çalışmamız ile gündüzü ayrı akşamı ayrı güzel oldu. Vatandaşlarımızın sevdikleriyle beraber keyifli zamanlar geçirmesini diliyorum” dedi.

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