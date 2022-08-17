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Her hali ayrı güzel

Boğazlıyan ilçesinde vatandaşların vakit geçirdiği Ali İhsan Kadıoğlu Parkında belediye tarafından çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılarak parka yeni bir görüm kazandırıldı. 

17 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Her hali ayrı güzel

Belediye ekipleri tarafından çalışmların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “İlçemize modern görünümlü, yeşili bol, temalı oyun gruplarının bulunduğu, spor aletlerinin yer aldığı sosyal alanlar, parklar kazandırıyoruz. İlçemize imkanlarımız dahilinde yeni parklar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu çerçevede ekiplerimiz birçok mahallede çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz parklarıyla, yollarıyla, sosyal alanlarıyla daha yaşanabilir bir Boğazlıyan oluşturmak. Ali İhsan Kadıoğlu Parkımız ağaçlandırma, peyzaj, oyun grupları ve aydınlatma çalışmamız ile gündüzü ayrı akşamı ayrı güzel oldu. Vatandaşlarımızın sevdikleriyle beraber keyifli zamanlar geçirmesini diliyorum” dedi. 
»Haber Merkezi 

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Her Hali Ayrı Güzel
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