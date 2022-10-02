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Her hafta farklı bir yer

Her hafta farkı bir camide Cuma Namazını kılan Vali Ziya Polat bu hafta merkeze bağlı Kale Köyünde kıldı. 

02 Ekim 2022 Pazar 02:11
Her hafta farklı bir yer

Vali Ziya Polat bu hafta Cuma Namazını merkeze bağlı Kale Köyünde kıldı. Vali Polat, namaz sonrası köy halkı ile bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı.
‘ULU ÇINARLARIMIZ BAŞ TACIMIZ’
Vali Polat, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 1966 yılında gazi olan Remzi Yakışıklı’yı Kale Köyü’ndeki hanesinde ziyaret etti. 
Polat, 77 yaşındaki Remzi Yakışıklı ile bir süre sohbet ederek hayır duasını aldı.  »Haber Merkezi
 

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Her Hafta Farklı Bir Yer
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