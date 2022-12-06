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Her gün tilkiyi besliyorlar

Akdağmadeni ilçesi Gökdere köyünde yaşayan Asım Kocabaş, köye inen yabani tilkiyi besliyor.

06 Aralık 2022 Salı 02:11
Her gün tilkiyi besliyorlar

Kış şartlarının kendini hissettirmesi ile birlikte bazı yabani hayvanlar barındıkları yerlerden yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine iniyor. Akdağmadeni ilçesi Gökdere köyünde de yabani tilki yiyecek bulmak için köye indi. Köylüler tarafından şaşkınlıkla karşılanan olayda köy sakinlerinden Asım Kocabaş tilkiye yiyecek verdi.
Köye inen tilkinin evinin etrafında dolaşması üzerine Kocabaş, ilk tedirginliğini attıktan sonra ilk gün tilkiyi uzaklaştırdı. İkinci gün yine tilkinin geldiğini gören Kocabaş, tilkiye yiyecek verdi. Tilkinin yaklaşık 15 gündür her gün geldiğini belirten Kocabaş, tilkiye kendi elleriyle yiyecek verdiklerini söyledi. Kocabaş; “Her canlının yaşamaya hakkı vardır. Yabani bir hayvan olmasına rağmen tilki bizim hanemize gelmiştir. Onu da beslemek bize düştü. Her gün gelen tilkiye çeşitli yiyecekler veriyoruz. Sonra evin etrafında dolaşıp gidiyor.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Her Gün Tilkiyi Besliyorlar
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