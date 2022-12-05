Her gün hatırlanmalılar

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, ilçede yaşayan engelli ve engelli yakınından 300 kişiyi minibüslerle kent merkezinde sinemaya götürdü.

Aralarından ilk defa sinemaya gidenlerin de bulunduğu vatandaşlar, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan ‘Buğday Tanesi’ filmini izledi.

Kaymakam Açıkgöz, ilçedeki engelli ve yakınları için sinema etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Engellilerin sadece bir günde değil her zaman hatırlanması gerektiğini dile getiren Açıkgöz, "Bugün sayın vekilimiz Serkan Bayram'ın milyonların hikayesini ortaya koyan filmi için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Milyonların hikayesi olan bir hikayeyi tüm Türkiye'ye buluşturdular. Ben eminim ki film sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da gişe rekorları kıracaktır." dedi.

Açıkgöz, vatandaşların arasında ilk kez sinemaya gelenlerin olduğunu ifade ederek, "Biz engelli vatandaşlarımıza sinemaya getirmek istediğimizde bir vatandaşımız 'benim hayatım zaten film olmuş, ben filmi ne yapayım. Evimden çıkmak istemiyorum' dedi. Biz bu şekilde vatandaşlarımızı ikna ederek buraya getirdik" diye konuştu.

Engelli annesi Hacer Yüce, yapılan etkinlikten dolayı Kaymakam Açıkgöz'e teşekkür etti.

Yüce, oğlunun 10 yıl önce yüksekten düşme sonucu engelli kaldığını anlatarak, "İlk defa beni oğlumu sinemaya getirdim, oğlum için değişiklik oldu." ifadesini kullandı.

Keziban Güralp de 54 yaşında ilk defa sinemaya geldiğini belirtti.

Engelli vatandaşlardan Hamza Kaplanoğlu da Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz kendilerine jest yaptığını belirterek, "Kaymakam Bey'e çok teşekkür ederiz. Biz mutluyuz. Engelliler Haftası dolayısıyla çok iyi oldu." ifadesini kullandı. »AA

