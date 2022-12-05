Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.962,97
ALTIN
1.076,98
DOLAR
18,65
STERLİN
22,92
EURO
19,65

Her gün hatırlanmalılar

Saraykent Kaymakamlığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediği sinema etkinliğinde engelli ve yakınları, engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesinin anlatıldığı ‘Buğday Tanesi’ filmini izledi.

05 Aralık 2022 Pazartesi 02:11
Her gün hatırlanmalılar

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, ilçede yaşayan engelli ve engelli yakınından 300 kişiyi minibüslerle kent merkezinde sinemaya götürdü.
Aralarından ilk defa sinemaya gidenlerin de bulunduğu vatandaşlar, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan ‘Buğday Tanesi’ filmini izledi.
Kaymakam Açıkgöz, ilçedeki engelli ve yakınları için sinema etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Engellilerin sadece bir günde değil her zaman hatırlanması gerektiğini dile getiren Açıkgöz, "Bugün sayın vekilimiz Serkan Bayram'ın milyonların hikayesini ortaya koyan filmi için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Milyonların hikayesi olan bir hikayeyi tüm Türkiye'ye buluşturdular. Ben eminim ki film sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da gişe rekorları kıracaktır." dedi.
Açıkgöz, vatandaşların arasında ilk kez sinemaya gelenlerin olduğunu ifade ederek, "Biz engelli vatandaşlarımıza sinemaya getirmek istediğimizde bir vatandaşımız 'benim hayatım zaten film olmuş, ben filmi ne yapayım. Evimden çıkmak istemiyorum' dedi. Biz bu şekilde vatandaşlarımızı ikna ederek buraya getirdik" diye konuştu.
Engelli annesi Hacer Yüce, yapılan etkinlikten dolayı Kaymakam Açıkgöz'e teşekkür etti.
Yüce, oğlunun 10 yıl önce yüksekten düşme sonucu engelli kaldığını anlatarak, "İlk defa beni oğlumu sinemaya getirdim, oğlum için değişiklik oldu." ifadesini kullandı. 
Keziban Güralp de 54 yaşında ilk defa sinemaya geldiğini belirtti.
Engelli vatandaşlardan Hamza Kaplanoğlu da Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz kendilerine jest yaptığını belirterek, "Kaymakam Bey'e çok teşekkür ederiz. Biz mutluyuz. Engelliler Haftası dolayısıyla çok iyi oldu." ifadesini kullandı. »AA
 

Anahtar Kelimeler:
Her Gün Hatırlanmalılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son kullanma tarihi yoktur!
Son kullanma tarihi yoktur!
Yağışlı geçecek
Yağışlı geçecek
Sorgun’da unutulmadılar
Sorgun’da unutulmadılar
SOKAK RÖPORTAJLARI
SOKAK RÖPORTAJLARI
“Omuz omuza verince yol mu dayanır”
“Omuz omuza verince yol mu dayanır”
Yatırımcılar ilgili
Yatırımcılar ilgili
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim