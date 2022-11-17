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“Her gönlü alacağız”

Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde, Belediye Başkanı Oğuz Ünal tarafından başlatılan hane ziyaretleri aralıksız olarak devam ediyor.

17 Kasım 2022 Perşembe 02:24
“Her gönlü alacağız”

Her haneyi ziyaret eden Başkan Ünal, vatandaşların gönüllerine gireceklerini belirtti.
Hane ziyaretlerini aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Ünal, “Sokak ve hane gezilerine devam ediyoruz. Tüm beldemizde bulunan halkımızı ziyaret edeceğiz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren vatandaşlarımızın gönlüne gireceğiz dedik ve gayret ediyoruz. Hane ziyaretlerimizi sürdürürken sokak ve caddelerimizde görmüş olduğumuz vatandaşlarımızın da hal ve hatırlarını soruyoruz. İlçemizde yapılan çalışmaları anlatırken yapılmasını istedikleri çalışmalar yönünde de fikir alışverişinde bulunuyoruz.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Her Gönlü Alacağız
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