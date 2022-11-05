“HER BAĞIŞ YENİ BİR HAYATTIR”

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan ve İdari Ekibin katılımlarıyla Organ Bağışı Standı hastanenin poliklinik girişinde açıldı.

Etkinlik kapsamında Organ Bağış Birim Sorumlusu Sağlık Memuru Mehmet Duman tarafından vatandaşlar bilgilendirildi.

Organ bağışı gönüllüsü olarak vatandaşlara örnek olan Başhekim Kozan, stant açılışı sonrası “Her Bağış Yeni Bir Hayattır” sözünü hatırlatarak herkesi organ bağışı yapmaya davet etti.

“İNSANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRECEK BİR ŞEY”

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerden sonra her geçen gün organ bağışı yapan vatandaş ve sağlık çalışanı sayısının arttığını belirten Kozan, “Organ bağışında bulunarak bizden sonra birilerinin hayatına dokunmak, çare olmak insanı ölümsüzleştirecek bir şey. Manevi olarak çok huzurluyum herkesin bu duyguyu tatmasını isterim, organ nakli yasası ile gurur duyuyor, yasada emeği geçen tüm yetkililere ve bağışta bulunan herkese teşekkür ederim.” dedi. »Haber Merkezi