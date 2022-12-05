“Hepimizin görevi”

Ziyarete İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, vaiz Sedat Albayrak, vaize Nuran Baba, din hizmetleri uzmanı Nazım Saliç ve Kur'an Kursu öğreticisi Merve Çoşgun katıldı.

Ziyaret kapsamında konuşma yapan Elveren, “Her insan potansiyel bir engelli adayıdır. Engellilerin daha rahat ve huzurlu ortam ve çevrelerde hayatlarını kolaylaştırmak hepimizin görevidir. Peygamber efendimiz (s.a.s.) engelli bazı sahabe efendilerimizi müezzinlik, valilik, yöneticilik gibi görevlerde istihdam etmiş toplumdan dışlanmalarına izin vermemiştir.” dedi. »Haber Merkezi

