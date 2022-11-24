“Hepimizin borcu”

Ne yapılırsa yapılsın öğretmenlere olan borcun ödenmeyeceğini söyleyen İl Başkanı Açıkgöz, “Ülkemizi ulu önder Atatürk’ün öngördüğü uygar ulusların seviyesine çıkarmak için tüm olumsuzluklara rağmen var gücüyle çalışan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, onlara sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu, ulus olarak hepimizin borcudur. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi, onların can güvenliklerinin sağlanması, ekonomik durumlarının düzeltilmesi, büyük bir yükümlülüktür. Ne yapsak da öğretmenlerimize olan bu borcumuzu ödeyemeyiz. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller için eğitim, eğitim için de öğretmenlerimiz vazgeçilmezdir. Ulu önder Atatürk’ün dediği gibi, eğitim sorunlarını çözebilen uluslar kalkınır ve ilerler. Eğitime gereken önem ve ilgiyi göstermeyen uluslar ise başka ulusların kölesi olmaya mahkûm olurlar. Öğretmenlerimize gereken saygı, sevgiyi göstermek, onlara her türlü kolaylığı sağlamak, toplumsal huzuru, ülkede barışı ve demokrasiyi tesis etmemizde de itici güç olacaktır. Yarınlarımızın güvencesi, tüm zorluklara rağmen, yeni nesilleri ileriye taşıyan, onları yetiştiren öğretmenlerimizdir. Başta başöğretmenimiz Ulu Önder Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi saygı ve sevgi ve minnetle anıyor, öğretmenlerin ezilmediği bir ortamda görevlerini yerine getirebilmelerini temenni ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi