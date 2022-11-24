Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.854,16
ALTIN
1.051,07
DOLAR
18,61
STERLİN
22,54
EURO
19,45

“Hepimizin borcu”

Zafer Partisi Yozgat İl Başkanı Mahmut Açıkgöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde kutlama mesajı yayınladı.

24 Kasım 2022 Perşembe 02:11
“Hepimizin borcu”

Ne yapılırsa yapılsın öğretmenlere olan borcun ödenmeyeceğini söyleyen İl Başkanı Açıkgöz, “Ülkemizi ulu önder Atatürk’ün öngördüğü uygar ulusların seviyesine çıkarmak için tüm olumsuzluklara rağmen var gücüyle çalışan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, onlara sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu, ulus olarak hepimizin borcudur. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi, onların can güvenliklerinin sağlanması, ekonomik durumlarının düzeltilmesi, büyük bir yükümlülüktür. Ne yapsak da öğretmenlerimize olan bu borcumuzu ödeyemeyiz. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller için eğitim, eğitim için de öğretmenlerimiz vazgeçilmezdir. Ulu önder Atatürk’ün dediği gibi, eğitim sorunlarını çözebilen uluslar kalkınır ve ilerler. Eğitime gereken önem ve ilgiyi göstermeyen uluslar ise başka ulusların kölesi olmaya mahkûm olurlar. Öğretmenlerimize gereken saygı, sevgiyi göstermek, onlara her türlü kolaylığı sağlamak, toplumsal huzuru, ülkede barışı ve demokrasiyi tesis etmemizde de itici güç olacaktır. Yarınlarımızın güvencesi, tüm zorluklara rağmen, yeni nesilleri ileriye taşıyan, onları yetiştiren öğretmenlerimizdir. Başta başöğretmenimiz Ulu Önder Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi saygı ve sevgi ve minnetle anıyor, öğretmenlerin ezilmediği bir ortamda görevlerini yerine getirebilmelerini temenni ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hepimizin Borcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 ilçede ekildi
7 ilçede ekildi
Çat kapı ziyaret
Çat kapı ziyaret
Dilek ve taleplerini dinledi
Dilek ve taleplerini dinledi
Konfederasyona katıldı
Konfederasyona katıldı
2023 bütçesi 340 milyon
2023 bütçesi 340 milyon
“Bıçak kemiği de geçti”
“Bıçak kemiği de geçti”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim