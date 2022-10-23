“Hep birlikteyiz”

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde sosyal hizmet çalışmaları kapsamında ASDEP personeli tarafından yapılan hane ziyaretleri ile hanedeki sosyal hizmet ihtiyacını belirlemek ve buna yönelik yerel politikaların üretilebilmesi amaçlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, ‘Ulusal Ziyaret Programı’nın Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri gereği Bakanlık tarafından illerde valilikler himayesinde yürütülmekte olduğunu belirtti.

Hane ziyaretleri kapsamında İl Müdürü Abdullah Neşeli, İl Müdür Yardımcısı Fahrettin Arslan, Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sevda Şahin ve sosyal hizmet çalışanları ile Boğazlıyan ilçesine bağlı Çakmak köyü sakinleri ziyaret edildi.

Ziyaretler esnasında Neşeli halkla sohbet ederek sorunları ve talepleri dinledi.

Neşeli, “İhtiyaçların ve taleplerin kayıt altına alındığını ve imkanlar ölçüsünde karşılanması için çalışacağız. İl Müdürlüğü olarak her zaman yanlarında olduk olmaya da devam edeceğiz. Halkımızın her bir derdini kendimize dert edindik bunların çözümü konusunda tüm gayretimizle çalışacağız.” dedi. »Haber Merkezi