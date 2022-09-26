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‘Hep birlikte yönetiyoruz’

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. 

26 Eylül 2022 Pazartesi 02:26
‘Hep birlikte yönetiyoruz’

Köse vatandaşlar ile bir araya gelerek vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor yapılan çalışmalar hakkında istişarede bulunuyor. 
Yapılan projeler ile ilgi vatandaşların bilgisini alan Başkan Köse, “Hemşehrilerimizle görüşüyor, fikirlerini alıyor, çalışmalarımıza yön veriyoruz. Şehrimizi hep birlikte yönetiyoruz” dedi. »Haber Merkezi 

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Hep Birlikte Yönetiyoruz
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