Köse vatandaşlar ile bir araya gelerek vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor yapılan çalışmalar hakkında istişarede bulunuyor.

Yapılan projeler ile ilgi vatandaşların bilgisini alan Başkan Köse, “Hemşehrilerimizle görüşüyor, fikirlerini alıyor, çalışmalarımıza yön veriyoruz. Şehrimizi hep birlikte yönetiyoruz” dedi. »Haber Merkezi