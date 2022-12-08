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“Hep bir arada olacağız”

Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri beldesinde, Belediye Başkanı Ali Ünlü vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

08 Aralık 2022 Perşembe 02:11
“Hep bir arada olacağız”

İlçede yapılan Belediye çalışmalarının yanı sıra Başkan Ünlü vatandaşlar ile bir araya geliyor. 
Vatandaş buluşmaları kapsamında hasta olan vatandaşları ziyaret eden Ünlü, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hasta vatandaşları ziyaret ederek hayır dualarını aldıklarını belirten Ünlü, “Her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Vatandaş buluşmalarımız ve hane ziyaretlerimiz kapsamında belde de bulunan hasta vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bir istekleri bir ihtiyaçları oldukların unutmasınlar ki belediyemiz her zaman vatandaşlarımızın yanındadır. Tüm hastalarımıza Rabbim şifalar versin inşallah.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

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Hep Bir Arada Olacağız
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