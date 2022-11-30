Hemşerileriyle buluştu

Yozgat’ta çarşamba pazarında pazarcı esnafını ziyaret eden Milletvekili Ali Keven, sabah çayını esnafla içtikten sonra alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Şefaatli ilçesini de ziyaret eden Keven, taziye ziyaretlerinden sonra İlçe Başkanı Ömer İşgüzar, İl Yöneticisi Mehmet Güven ve yönetim kurulu ile birlikte Şefaatli’de kurulan pazar yerinde esnafı ve vatandaşları ziyaret etti.

PAZARCI ESNAFI ZİNCİR MARKETLERDEN DERTLİ!

Keven, “Pazar yerlerini ziyaret ederek pazarcı esnafımızla ve alışveriş yapan hemşerilerimizle buluşup hayırlı işler diledik. Esnafımız eski satışların olmamasından yana dertli. Hemşerilerimiz alım gücü düştüğü için rahatça alışveriş yapamadıklarını ifade ediyorlar. Enflasyon, hayat pahalılığı üreticinin de esnafın da alışveriş yapan tüketicinin de belini büktü. Bir de bunun üstüne her ürünü satan zincir marketler esnafın siftahına engel oluyor. Bıçak kemiği de geçti. Biz esnafın işine engel olan zincir marketlere düzenleme getireceğiz. Bunu millet iktidarının ilk 6 ayında gerçekleştireceğiz. Ayrıca Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi Esnaf Bakanlığı kuracağız ve sadece esnafın sorunlarıyla ilgilenecek bir bakanlık olacak. Halk Bankası da esnafın bankası olduğunu yeniden hatırlayacak.” diye konuştu.

Sorgun ilçesinde ise Yusuf Güçlü’nün yeni işyerinin açılışını gerçekleştiren Milletvekili Ali Keven, hayırlı olsun dileklerini ilettikten sonra Sorgun İlçe Başkanı Süleyman Ünalmış ile birlikte Karaveli köyü, Sivri köyü ve Muğallı köyünü ziyaret etti.

İlçe ziyaretlerine Çekerek, Kadışehri ve Saraykent ilçeleriyle devam eden Keven, ilk olarak Çekerek İlçe Başkanı Hasan Bektaş ile birlikte Çekerek’te kurulan pazar yerini ziyaret ederek pazarcı esnafıyla sohbet etti. Daha sonra çarşı esnafını ziyaret eden Keven, buradan Kadışehri ilçesine geçerek İlçe Başkanı Ali Kaya ile taziye ziyaretleri ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. İlçe esnaflarından Sedat Deniz’i de ziyaret eden Keven, göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. Son olarak Saraykent İlçe Başkanı Ramazan Yalçın ve yönetim kurulunu ziyaret ederek burada Saraykentli vatandaşların taleplerini dinledi.

SUNİ TARTIŞMALARI BIRAKIN MİLLETİN SORUNLARINI ÇÖZÜN!

Keven, “Milletimiz şuan çok zor günler geçiriyor. Çiftçinin, emeklinin, esnafın, işsizin onca sorunu var. Her gün bir zam haberi geliyor. Vatandaşımız şu kış gününde evini ısıtmanın derdinde. Hanelere gelen elektrik ve doğalgaz faturası el yakıyor. Sanayicimiz 72 saat doğalgaz kesintisi yaşadı, üretimi durdu. Bir-iki yıl önce gübrenin tonunun 3 bin lira olmasına tepki gösterirken bugün DAP ve ÜRE gübrenin tonu 16-17 bin lirayı geçti. Sattığı buğdayın tohumunu tekrar iki katına aldı. Çiftçi gübresiz ekin ekti. Önümüzde bahar ayında yine gübre atacak ama nasıl alıp atacak yine belli değil. Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçinin derdine derman olmuyor. Cumhur İttifakı bunlara kafa yormuyor. Koca koca bakanlar oturup vatandaşın sorununu çözecekleri yerde büyükşehir belediye başkanlarımızla uğraşıyorlar. Yazıktır günahtır. Yozgatlı size bunun için oy vermedi. Yozgat’ta kaynamayan tencerenin, pişmeyen aşın derdine düşün. Suni gündemleri bırakın. Gübrenin, akaryakıtın, doğalgazın fiyatını nasıl düşüreceğiz onun için uğraşalım. Sizin sorunlarınızla hemhal olması gerekenler, çiftçinin, üreticinin sorunlarıyla ilgilenmesi gerekenler ülkeyi kutuplaştıracak şeylerle meşguller. Hemşerilerim bunu duysun görsün.” diye konuştu.

Keven, Yozgat İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Kenan Şaban Süzgün’ü ziyaret ederek Emniyet Müdürü Süzgün’e başarı dileklerini iletti.

Daha sonra Yozgat’ın kadın girişimcilerinden Ebru Örmüş’ün işyerini de ziyaret eden Keven, İl yöneticisi Özgür Karslıoğlu ile birlikte yaptığı ziyarette Ebru Örmüş’e hayırlı olsun dileklerini iletti. »Haber Merkezi

