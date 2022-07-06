Hemşehrimiz sertifikasını aldı

Mezunlar düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine Genel Başkan Devlet Bahçeli’de katıldı.

SİYASET VE LİDERLİK OKULUNDA BİR YOZGAT'LI

MHP Genel Merkezi bünyesinde 2009’dan beri faaliyetini sürdüren ve her yıl 2 dönem şeklinde derslerin verildiği Siyaset ve Liderlik Okulu’nda alanında uzman akademisyenler tarafından 12 haftalık eğitim verildiği bildirildi. Siyaset ve Liderlik Okulu 17’nci dönem mezunları arasında yer alan Yozgatlı hemşehrimiz Emre Tatlı, sertifikasını MHP Merkez Disiplin Kurulu üyesi (MDK) ve aynı zamanda Yozgatlı olan eski Yozgat Belediye Başkanı Mehmet Erdemir’in oğlu Özmen Alp Giray Erdemir’den aldı.

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