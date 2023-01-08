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Hemşehrileriyle buluştu

Yozgat Derbent Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından “Arabaşı Şöleni” etkinliği düzenlendi. 

08 Ocak 2023 Pazar 02:19
Hemşehrileriyle buluştu

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Lokalinde gerçekleştirilen geleneksel arabaşı şölenine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ve Yozgatlılar katıldı.
Şölende Yozgatlılarla bir araya gelen Milletvekili Sedef, “Yozgat Derbent Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel hale getirilen Arabaşı Şölenine katılım sağladık. Şölende yüzlerce hemşehrimizle bir araya geldik. Bu güzel programı hazırlayan başta Derbent Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bünyamin Çapraz ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi

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Hemşehrileriyle Buluştu
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