Hem ziyaret hem teşekkür

2022 yılında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) göstermiş oldukları başarıdan dolayı öğretmenlere teşekkürlerini ileten Aksoy, yeni eğitim ve öğretim yılında yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Yapmış olduğu ziyaret kapsamında Aksoy, ESER Projesinin alt etkinliklerinden biri olan Oku-Yoz projesi kapsamında her gün ilk ders 20 dakika kitap okuma etkinliğine katıldı.

‘Öğretmen, toplumun manevi mimarıdır’ diyen Aksoy, “Mutlu ve müreffeh toplumların oluşmasında önemli etkisi olan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleriyle sabah çayında bir araya geldik. 2022 yılında üniversiteye öğrenci yerleştirmede önemli başarı yakalayan okulumuzun öğretmenlerine hem teşekkürlerimizi ilettik, hem de yeni eğitim ve öğretim yılında yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk. ESER Projesi kapsamında okuma etkinliğine de katıldık. Çalışmalarıyla ilçemiz eğitimine önemli katkılar veren okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve yardımcı personellerimize teşekkür ediyor, başarılı bir eğitim- öğretim yılı geçirmelerini diliyorum. Biz büyük bir aileyiz.” dedi. »Selma Şahin