Hem ziyaret hem bilgilendirme

Ziyaretleri kapsamında Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesini ziyaret eden Başkan Şerefli öğretmenler ile sohbet ederek bilgilendirme yaptı.Şerefli öğretmenleri, promosyon güncellemesi, kariyer basamakları, sözleşmeli öğretmenlik ve 3600 ek gösterge konularında bilgiler verdi.

Şerefli, “Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisemizde öğretmen arkadaşlarımızla bir araya geldik. Promosyon güncellemesi, kariyer basamakları, sözleşmeli öğretmenlik ve 3600 ek gösterge konularında bilgiler verdik. Okul Müdürümüz Tekin Koyuncu ve öğretmen arkadaşlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi