Hem okuyor hem de keşfediyorlar

Kitap okumanın yanı sıra Avrupa fırsatlarının konuşulduğu etkinlikte, Çadır Höyük ve Kerkenes Harabeleri gezilerek keşfedildi.

SORGED Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, "‘Kitap Sizden Çay Bizden’ kitap okuma günlerimizle gençlere okuma kültürünü kazandırmak ve farkındalık oluşturmanın yanı sıra ilimizin keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini de gençlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Ahmet Uslu Dutluk Parkında okuduk kitaplarımızı. Çayımızı yudumlarken gençlerle Avrupa fırsatlarını konuştuk. Çadır Höyük ve Kerkenes Harabelerini keşfettik” dedi.

»Sema Nur Koçaker