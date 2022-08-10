Hem öğreniyorlar hem eğleniyorlar

Boğazlıyan Müftülüğü Şube Müdürü Tayfun Onur, açılan Kur'an kurslarında 1169 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.
Onur, kurslarda öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okuma derslerinin yanında hocalar eşliğinde sportif ve sanatsal faaliyetler yapıldığını anlatarak, "Çocuklarımıza hayvan sevgisi de aşılanıyor. Bazı cami ve Kur'an kurslarının bahçesinde bulunan hayvanları besliyorlar." dedi. »AA
Boğazlıyan Müftülüğü Şube Müdürü Tayfun Onur, açılan Kur'an kurslarında 1169 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.