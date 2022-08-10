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Hem öğreniyorlar hem eğleniyorlar

Boğazlıyan Müftülüğünce açılan Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler temel dini bilgiler ve değerler eğitiminin yanı sıra oynadıkları oyunlarla hem öğreniyor hem eğleniyor.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Hem öğreniyorlar hem eğleniyorlar

Boğazlıyan Müftülüğü Şube Müdürü Tayfun Onur, açılan Kur'an kurslarında 1169 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.
Onur, kurslarda öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okuma derslerinin yanında hocalar eşliğinde sportif ve sanatsal faaliyetler yapıldığını anlatarak, "Çocuklarımıza hayvan sevgisi de aşılanıyor. Bazı cami ve Kur'an kurslarının bahçesinde bulunan hayvanları besliyorlar." dedi. »AA

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Hem öğreniyorlar Hem Eğleniyorlar
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