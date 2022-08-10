Hem öğreniyorlar hem eğleniyorlar

Boğazlıyan Müftülüğü Şube Müdürü Tayfun Onur, açılan Kur'an kurslarında 1169 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Onur, kurslarda öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okuma derslerinin yanında hocalar eşliğinde sportif ve sanatsal faaliyetler yapıldığını anlatarak, "Çocuklarımıza hayvan sevgisi de aşılanıyor. Bazı cami ve Kur'an kurslarının bahçesinde bulunan hayvanları besliyorlar." dedi. »AA