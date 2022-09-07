Hem inceleme hem sohbet

Köse, “Yaptığımız hizmetlerin hızlanması ve vatandaşlarımızın bir an önce yeni hizmetlere kavuşması için belediyemizin tüm imkanları seferber edildi. Ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Köse, “Yozgat’ımıza değer katmak ve şehrimizin sorunlarını gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşımız bizim başımızın tacıdır. Sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bizde çalışmalarımıza hız verdik” diye konuştu. »Haber Merkezi

