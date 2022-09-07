Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 7
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.391,38
ALTIN
997,19
DOLAR
18,24
STERLİN
21,03
EURO
18,08

Hem inceleme hem sohbet

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaları inceleyen Başkan Köse, vatandaşlar ile de sohbet eden istek ve taleplerini dinledi. 

07 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Hem inceleme hem sohbet

Köse, “Yaptığımız hizmetlerin hızlanması ve vatandaşlarımızın bir an önce yeni hizmetlere kavuşması için belediyemizin tüm imkanları seferber edildi. Ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Köse, “Yozgat’ımıza değer katmak ve şehrimizin sorunlarını gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşımız bizim başımızın tacıdır. Sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bizde çalışmalarımıza hız verdik” diye konuştu. »Haber Merkezi 
 

Anahtar Kelimeler:
Hem Inceleme Hem Sohbet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziller çalacak
Ziller çalacak
Kararlar alınıyor
Kararlar alınıyor
Yolda ara yok
Yolda ara yok
Çalışmalar incelendi
Çalışmalar incelendi
Köylere ziyaret
Köylere ziyaret
Modern bir terminal
Modern bir terminal
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim