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Hem altyapı hem üstyapı

Sorgun Belediyesi kentin farklı bölgelerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

25 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Hem altyapı hem üstyapı

Belediye ekipleri tarafından Güzelyurt, Karşıyaka, Yenidoğan Mahallelerinde çalışmalar devam ederken yeni yapılacak olan park alanları içerisinde, kaykay pisti, spor aletleri, yürüyüş yolu, kum havuzları ve oturma grupları yer alacak. Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Ekiplerimiz ilçemizin mahallelerinde yerlerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 3 mahallemizde kademeli bir biçimde kanal açma, yağmurlama, dranej boru hattı gibi altyapı çalışmalarını tamamladığımız bölgenin asfalt, sert zemin, kilitli parke çalışmalarını tamamlıyoruz. Amacımız şehrimizin altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayıp, Sorgun’un daha modern ve yaşanılabilir bir kent haline getirmektir. Bu çalışmalar esnasında tabi ki o bölgede yaşayan hemşehrilerimiz günlük yaşam açısından olumsuz etkileniyorlar, bu konuda da hemşehrilerimizden sabır göstermelerini istiyoruz. Bütün amacımız hemşehrilerimizin daha güzel bir Sorgun’da yaşaması içindir” dedi. 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Hem Altyapı Hem üstyapı
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