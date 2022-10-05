Hekimlere eğitim

Sağlık Bakanlığı tarafından Viral Hepatitlerle ilgili olarak başlatılmış olan çalışmaların devamı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi tarafından; Aile Hekimleri’nde farkındalığı artırmaya yönelik Viral Hepatitler Bilgilendirme Eğitimi düzenlendi.

26 -30 Eylül tarihleri arasında 5 gün süren eğitim, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Çiğdem Kader’in sunumu ile gerçekleştirildi. Yozgat geneli 132 Aile Hekiminin katılımı sağlanarak, başta risk altındaki kişiler olmak üzere tüm toplumda farkındalığın artırılması, hastalığa ait taramaların yapılması, erken tespiti ve hastaların tedaviye yönlendirilmesi ile siroz ve kanser gelişiminin önlenmesi amaçlandı.

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