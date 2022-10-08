Açıklamasında İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Serebral Palsi; doğum öncesi, doğum sırasında ve doğum sonrası dönemde beyin hasarı sonucu ortaya çıkan hareketi kısıtlayıcı kalıcı hareket işlev alanlarının hasar görmesinden dolayı oluşan tablodur. Çocuğunuzda; tek ayağını yada bacağını sürüyerek yürüme, ayak uçlarında eğilerek veya makaslayarak yürüme, aşırı katı veya aşırı gevşek kas tonusu belirtileri varsa vakit kaybetmeden hekime başvurun.

Teşhis konulan çocuklara eğitim ve rehabilitasyon uygulanarak beyin veya beyinciğin sağlam kalmış alanlarına işlevsellik kazandırmak mümkün olabiliyor. Böylece çocukların günlük yaşam kalitesi arttırılabiliyor ve yaşamlarını bağımsız sürdürmeleri sağlanabiliyor. Eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri; fizyoterapi, özel eğitim, iş uğraşı terapisi, konuşma terapisi, hidroterapi, spor, psikolojik destek ve sanat terapisi gibi birçok alanı kapsıyor.”ifadelerine yer verdi.

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