Hedik festivali

İstasyon Meydanı'nda mehter takımı konseriyle başlayan festivalde, vatandaşlara hedik (kaynamış buğday) ikram edildi.

Festivali birlik, beraberlik ve kaynaşmaya vesile olması için organize ettiklerini belirten Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, "Festivalimizi geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz. Hububat açısından büyük öneme sahip şehrimizde hedik geleneklerimizde ve kültürümüzde önemli bir yer ediniyor." dedi.



Konuşmanın ardından sanatçılar Erdi Çavdar ve Mümin Sarıkaya konser verdi.

Konser sırasında çekiliş yapılarak 80 kişiye çeşitli hediyeler takdim edildi. »AA